Cristiany Sales escreve sobre a chave para uma carreira extraordinária no Acre

São Paulo (SP) - 21/07/2023 - Relatório Education at a Glance, de 2022, mostra que o Brasil é o segundo país na esfera da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com maior proporção de jovens, com idade entre 18 e 24 anos, que não estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem. O país fica atrás apenas da África do Sul. Na faixa etária considerada no relatório da OCDE, 36% dos jovens brasileiros estão sem trabalho. Foto:Paulo Pinto/Agencia Brasil

Em um mundo de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo, a busca por um ambiente profissional que seja compatível com os valores e objetivos pessoais dos colaboradores se torna crucial para o sucesso individual e organizacional. Nesse contexto, o alinhamento entre a autoimagem, o autoconceito e os valores pessoais à cultura organizacional surgem como fatores essenciais para a construção de uma relação de trabalho satisfatória e produtiva.

Quando a autoimagem, o autoconceito e os valores pessoais do indivíduo estão alinhados à cultura organizacional, diversos benefícios podem ser observados: maior satisfação no trabalho, com o colaborador se sentindo valorizado, respeitado e autêntico no ambiente de trabalho, o que contribui para uma maior satisfação com sua função e com a organização como um todo; maior engajamento e produtividade, com o colaborador, engajado, sentindo-se motivado a contribuir para o sucesso da organização, o que resulta em um aumento da produtividade e do desempenho individual; maior retenção de talentos, com colaboradores que se identificam com a cultura da empresa e nela tendem a permanecer por mais tempo, reduzindo a rotatividade e os custos com recrutamento e treinamento; melhoria do clima organizacional, estabelecendo um ambiente de trabalho onde os valores individuais são respeitados e valorizados. o que contribui para um clima organizacional mais positivo, colaborativo e produtivo.

Desafios e soluções, alcançar o alinhamento entre a autoimagem, o autoconceito, os valores pessoais e a cultura organizacional nem sempre é fácil. Algumas empresas podem apresentar culturas rígidas e inflexíveis, enquanto certos indivíduos podem ter dificuldade em se adaptar a novas normas e valores.

Para superar esses desafios, algumas medidas podem ser tomadas. Por parte das empresas, promover a transparência, comunicar de forma clara e objetiva os valores, a missão e a visão da organização, desde o processo de recrutamento; estimular a diversidade, criar um ambiente inclusivo, que valorize as diferenças e incentive a participação de pessoas com diferentes origens e perspectivas; oferecer oportunidades de desenvolvimento, investir em programas de treinamento e desenvolvimento que auxiliem os colaboradores a se adaptar à cultura da empresa e a desenvolver suas habilidades.

Já por parte dos indivíduos, é necessário o autoconhecimento, buscar entender seus próprios valores, crenças e expectativas em relação ao trabalho; pesquisar sobre a cultura e os valores da empresa antes de se candidatar a uma vaga ou aceitar uma proposta de trabalho; estabelecer uma comunicação aberta, dialogar com o gestor e colegas de trabalho sobre suas expectativas e necessidades em relação ao ambiente de trabalho.

Portanto, o alinhamento entre a autoimagem, o autoconceito, os valores pessoais e a cultura organizacional é um processo contínuo, que exige esforço e comprometimento, tanto das empresas quanto dos colaboradores. Ao investir em iniciativas que promovam a transparência, a diversidade e o desenvolvimento individual, as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais positivo, engajador e produtivo, beneficiando tanto a si mesmas quanto seus colaboradores.

Por outro lado, os indivíduos que buscam uma carreira satisfatória e significativa devem se dedicar ao autoconhecimento, à pesquisa sobre as empresas de seu interesse e à comunicação aberta com seus superiores e colegas, a fim de encontrar um ambiente de trabalho que esteja em sintonia com seus valores e objetivos pessoais.

Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A). Com formação em Pedagogia, possui pós-graduação em Auditoria Empresarial; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e Planejamento e Gestão