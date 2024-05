A mobilização do Acre pelo bem-estar da pessoa com deficiência

O governador Gladson Cameli acompanhou de perto no último sábado, 25/5, a Ação de Inclusão e Bem-Estar da Pessoa com Deficiência, realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Branco e o governo do Estado, com o apoio da iniciativa privada. O evento, que acontece na Universidade Federal do Acre (Ufac), oferece uma série de serviços essenciais à comunidade de pessoas com deficiência (PCDs) do Acre.

A ação, prevista para durar todo o sábado, tem a meta de realizar cerca de 1.200 atendimentos, abrangendo desde serviços odontológicos até consultas médicas. Entre os serviços oferecidos pelo governo do estado está a emissão de carteiras de gratuidade no transporte intermunicipal.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli destacou a importância da colaboração entre diferentes esferas de governo e a iniciativa privada.

“É aquilo que eu sempre defendo: a união de todos os poderes, tanto executivo quanto municipal, junto com toda a equipe governamental. A estrutura de governo proporciona felicidade para essas pessoas, um sentimento de igualdade e a presença do Estado Democrático de Direito. Saio daqui com minhas energias renovadas e desejo que Deus nos abençoe para que possamos continuar sempre contribuindo, melhorando e realizando ações, não apenas pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Juntos, vamos melhorar e cuidar da vida das pessoas”, afirmou Cameli.

O prefeito Tião Bocalom também ressaltou a relevância do evento e a importância das parcerias para atender melhor a comunidade de PCDs.

“Eu destaco a importância de eventos como este, uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura, especialmente para atender a comunidade de pessoas com deficiência (PCDs) no Acre. Sem dúvida, é extremamente relevante, principalmente porque se trata de uma iniciativa de empresa privada. Eles estão animados, falei com eles há pouco, e querem realizar o evento duas vezes por ano a partir do próximo ano, em vez de apenas uma vez. Tanto o Estado quanto a prefeitura estarão sempre juntos, apoiando, quando a iniciativa privada toma a frente de processos como este. Isso é importante para todos nós, pois todos ganham com isso”, afirmou o prefeito.

Frank Brito, presidente da Federação Acreana de Basquete para Cadeirantes, também compartilhou sua satisfação com a realização do evento. “Nossa, essa ideia é muito importante. É um sonho realizado, porque, imagine, é algo único no Estado. Nunca antes aconteceu de reunir as principais entidades que cuidam das pessoas com deficiência em um único dia para serem atendidas por todas as secretarias. Colocar tudo em dia: consultas médicas, atendimento odontológico, emissão de carteirinhas, que é um direito nosso, mas complicado devido à grande demanda reprimida no nosso Estado.”

Sobre a Federação Acreana de Basquete para Cadeirantes, Brito explicou: “A Federação existe há 14 anos. Hoje temos em torno de 25 atletas. Ontem, uma atleta nossa foi convocada para a seleção brasileira sub-23 feminina. Ela está competindo, graças a Deus. É a primeira mulher cadeirante da região Norte a ser convocada para a seleção. É um momento único e mágico, especialmente com uma ação como essa”.