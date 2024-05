A ELEIÇÃO para a prefeitura de Rio Branco já tem um cenário traçado, com um único candidato que nunca disputou um cargo majoritário: o deputado Emerson Jarude (NOVO) -foto. O seu problema não é a sua imagem – que é positiva nos seus mandatos de vereador e de deputado estadual; mas o fato de ser candidato a prefeito de Rio Branco por um partido pequeno, sem militância e o poderio financeiro das candidaturas adversárias. Terá que fazer uma campanha diferente, inteligente, atraente, e baseada, principalmente, nas redes sociais, já que terá pouco tempo no horário eleitoral no rádio e televisão. Mas, já é um avanço uma candidatura alternativa que fuja do infantil cenário do azul e do vermelho – como se a prefeitura de Rio Branco fosse a disputa dos bois Garantido e Caprichoso. Um ponto positivo a favor do Jarude foi a coragem de fazer o NOVO ter um candidato próprio, e não um mero puxadinho, como é o caso de alguns partidos grandes. O que estará na disputa na eleição deste ano é saber que candidato tem projetos executáveis e que possa melhorar a vida dos moradores da capital, com seus inúmeros problemas a clamar por solução. A saber se durante a campanha o candidato Emerson Jarude (NOVO) apresentará alternativas para tornar Rio Branco uma cidade mais humana e desenvolvida. Jarude será um David da aldeia contra dois Golias (gigantes), montados em máquinas partidárias e em campanhas milionárias. Com a última palavra, sua majestade o eleitor.

CHAPA PRONTA

COM o anúncio de ontem da aliança entre PP e União Brasil, o prefeito Bocalom já está com a sua chapa pronta para disputar a reeleição.

VAI ABRIR A BOCA

“NÃO vou deixar calado”. Foi o que disse ontem o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) sobre o novo relatório da Polícia Federal que rola na cidade – como mais um desfecho da Operação Ptolomeu. Prometeu para a sessão de terça-feira um pronunciamento duro na ALEAC, sobre o assunto que dominou as rodas políticas nos últimos dias.

ESTARÁ LIQUIDADA

DEPOIS da humilhação pública que sofreu por conta da discussão sobre os rumos do PP, a deputada federal Socorro Neri (PP) não tem como moralmente declarar apoio à candidatura do prefeito Bocalom. Se fizer isso, a sua imagem política estará liquidada. O melhor caminho é que cuide apenas das candidaturas a prefeito do PP no interior. Mas, cada um que escolha o caminho a trilhar.

CRUELDADE POLÍTICA

O QUE fizeram com a deputada federal Socorro Neri (PP) nesta confusão para sair a aliança do PP e União Brasil, foi uma crueldade política sem tamanho. Uma humilhação pública de uma pessoa ética.

UMA GRANDE TOLICE

QUANDO o eleitor vota para prefeito ou governador, não quer saber quais são os seus aliados ou deixam de ser, ele foca no que o candidato encarna no seu imaginário. Se o eleitor quer votar no Chico do Abacaxi ou na Maria das Couves, não tem quem segure. Pelo menos, é assim que tem funcionado no Acre em todas as suas eleições. O resto é tolice ideológica.

PARA DEIXAR CLARO

O ANEL viário de Brasiléia – para que fique bem claro – não é fruto da luta individual de nenhum político. Outra coisita: na sua construção foram empregadas verbas do governo federal. E não é uma obra estadual.

TEM MORAL

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) é sem dúvida um de nossos melhores e qualificados parlamentares. Com atuação ativa na ALEAC. Por isso, tem moral de buscar voos mais altos para deputado federal, na eleição de 2026.

ESQUECERAM DO PARLAMENTO

O QUE aconteceu com a atual bancada de vereadores de Rio Branco, é que em sua maioria esmagadora foi cooptada pelo prefeito Bocalom (que não está errado) e esqueceram que foram eleitos parlamentares, para fiscalizar as ações municipais. Podem acabar pagando caro na eleição, pela omissão.

BOA VEREADORA

NA ATUAL legislatura, quem destacou-se, positivamente, foi a vereadora Elzinha Mendonça (PP), que em momento algum abriu mão de ser uma fiscal da população, levantando denúncias e travando debates duros na Câmara Municipal de Rio Branco, sem temer ou recuar. Não aceitou ser cooptada por cargos na prefeitura.

AÇÃO RELIGIOSA

CAIRAM na Cidade do Povo os registros de violência (que eram rotina) no populoso bairro. O fato muito se deve ao trabalho episcopal do Padre Mássimo Lombardi naquela comunidade.

ESTARÁ NA DISPUTA

A PREFEITA de Tarauacá, Néia (PDT), embora tenha feito uma gestão abaixo da média, ainda assim ela não está fora do jogo, porque disputará a reeleição no cargo, o que pesa em um município pequeno. Tende a polarizar com o candidato Rodrigo Damasceno (PP).

SEM SALVO-CONDUTO

ATÉ aqui, o ex-prefeito de Tarauacá, Vando Torquato (PSD), não conseguiu da justiça um salvo-conduto para disputar a prefeitura do município.

TIRANDO DO ZERO

COUBE ao presidente do PT, Daniel Zen, uma das tarefas mais difíceis desde a fundação do partido: tirar a sigla do zero. Conseguir montar candidaturas a prefeito em vários municípios e trabalha para eleger ao menos um vereador na capital. Todos grandes partidos têm suas fases áureas e de chumbo. O PT vive no estado em sua fase de chumbo. O Zen faz um bom trabalho.

PELO BEIÇO

“VÃO vir pelo beiço. Não têm alternativa a não ser apoiar o Bocalom”. Comentário ouvido ontem de um vereador da base do prefeito, se referindo ao senador Alan Rick (UB) e ao deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS). O senador Márcio Bittar (UB) foi cruel, muito cruel com ambos…..

TODOS EM BRASÍLIA

AS principais lideranças do PT estão em Brasília, acomodadas em cargos federais, entre eles, Jorge Viana, Léo de Brito, Sibá Machado, Raimundo Angelim, Binho Marques, Anibal Diniz, que não devem dar as caras nas eleições para prefeitura da capital.

TUDO CAMINHA

NÃO dou como certeza, mas tudo se encaminha no sentido do equilibrado ex-deputado Jenilson Leite (PSB), ser o candidato a vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB). É apenas um palpite de quem observa o cenário. O debate não foi aberto.

MUSA DA ELEIÇÃO

AS candidatas a vereadoras Lana Vaz (PSDB) e Gabriela Câmara (PP), disputam o cetro de “musa” da eleição para a Câmara Municipal de Rio Branco.

ESTÁ NO JOGO

NÃO tirem do jogo por uma vaga de vereador da capital na chapa do PP, o Felipe Tchê; cujo pai, deputado Luiz Tchê (PDT), conhece o caminho das pedras numa eleição proporcional.

O BICHO E A POLÍTICA

NO jogo do bicho, vale o escrito. E na política, vale a palavra. Quando um político perde a credibilidade na palavra, é meio caminho andado para a sua derrocada. Nenhuma popularidade é eterna na política. Eterno, só os diamantes, diz o velho ditado.

