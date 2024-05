Tem cavalgada neste domingo (26) na festa de aniversário de Mâncio Lima

Celebração do 47⁰ aniversário de Mâncio Lima conta com esquema especial de segurança para acolher turistas e moradores

Eliel Mesquita

24 maio 2024

A celebração do 47º aniversário de Mâncio Lima, localidade onde é registrado o último pôr do sol do país, iniciou-se nesta quinta-feira, 23, apresentando um esquema especial de segurança para acolher turistas e seus quase 20 mil moradores. A festividade, realizada em pontos distintos do município, estende-se até o dia 30 deste mês, promovendo à população do Vale do Juruá momentos de alegria, entretenimento e geração de oportunidades.

Além de agentes do município, o esquema conta com reforço de policiais militares de Cruzeiro do Sul e também de seguranças particulares contratados pelo Município. As operações visam garantir o acesso fácil aos locais de realização das atividades, além de coibir crimes de trânsito e outras práticas criminosas durante o evento.

“A Polícia Militar e parceiros atuam para garantir um evento tranquilo à população. Estamos reforçando o patrulhamento nas ruas, com o objetivo de que a população prestigie o evento com total segurança e que seja preservada a paz em Mâncio Lima”, explica o capitão Odair Nogueira, comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar em Mâncio Lima.

“Preparamos uma programação para que o povo brinque e aproveite bastante. Quero externar meus sinceros agradecimentos aos parceiros, em especial ao governo do Estado, que, por meio dos esforços do governador Gladson Cameli, não tem medido esforços para investir em Mâncio Lima, promovendo desenvolvimento e melhorias de vida à população”, ratificou Ângela Figueiredo, prefeita em exercício.

Dia 26 de maio – Cavalgada

Trajeto: início em frente à quadra do bairro do Cesário, finalizando na arena de rodeio

Dia 27 de maio – abertura, com o show gospel de Edson Rufino, da Expo Mâncio Lima, que será realizada nas dependências do Estádio O Totão

Dia 28 de maio – segundo dia de feira, com shows de artistas locais

Dia 29 de maio – show nacional de Vitor Fernandes

Dia 30 de maio – encerramento, com desfile cívico-militar e realização da 30ª Corrida de Pedestres Governador Edmundo Pinto