4 em cada 10 MPMEs preferem antecipação de recebíveis como modalidade de crédito, aponta Serasa

Pessoas caminham entre vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias no centro do Rio de Janeiro, Brasil, 1º de setembro de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes

Pessoas caminham entre vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias no centro do Rio de Janeiro, Brasil, 1º de setembro de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes

Uma pesquisa inédita da Serasa Experian traz a visão de como as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) estão utilizando antecipação de recebíveis –, como, por exemplo, boletos, duplicatas, NFs, recebíveis de cartão de crédito e débito e outros – como moeda de troca na hora de solicitar crédito ou comprar a prazo.

Quando questionadas sobre sua modalidade de crédito preferida, 38% das MPMEs respondentes elegeram os recebíveis. Empréstimos é favorita de 42% do público e rotativo do cartão de crédito de crédito é a terceira colocada, sendo a eleita para 20% das MPMEs. (Gráfico 1)

Os números crescem quando olhamos o recorte de MPMEs que já acessaram tais modalidades de crédito. Entre as empresas que já utilizaram recebíveis do cartão de crédito, por exemplo, há um crescimento de 14 p.p., de 38% para 52%, acerca da preferência. Para respondentes que já usaram outras formas de recebíveis (NFs, boletos, duplicatas), o percentual também cresce, de 38% para 42%. (gráfico 2)

“A antecipação de recebíveis já é uma opção de acesso ao crédito, de certa forma, usual para as MPMEs e com vantagens para suas necessidades. No entanto, existem outras modalidades para o uso de recebíveis que podem facilitar ainda mais e ampliar o acesso ao crédito: como recebíveis como garantia ou pagamento. Nesses formatos, os empreendedores podem ter mais controle sobre sua gestão financeira e fluxo de caixa. Somado a isso, os recebíveis – facilitados pela nova legislação- contam com juros menores ou isentos – no caso do uso para pagamentos, e não tem necessidade adicional de endividamento e simplicidade na contratação. Essas modalidades têm espaço para ampliação da sua utilização e trazem vantagens para os empresários. A Serasa Experian tem uma Oferta de Crédito em parceria com a Mova disponível MPMES.”, afirma o vice-presidente de PMEs da Serasa Experian, Cleber Genero.

Mercado em potencial

Entre as MPMEs que responderam que possuem a intenção de solicitar crédito, apenas 19% indicam que a opção escolhida seriam os recebíveis de cartão de crédito. Recebíveis de outras modalidades (NFs, boletos e duplicatas) são a opção de 13% dos respondentes.

A título de comparação, empréstimos (como capital de giro, conta garantida etc.) é a preferência de 36% das MPMEs, enquanto 38% delas ainda não escolheu sua modalidade para acesso ao crédito.

“Com a pesquisa, percebemos que o empreendedor já tem certa familiaridade com a antecipação, mas ainda há espaço para crescimento. Em um estudo recente da Serasa Experian, vimos que o potencial de acesso ao crédito das MPMEs em relação a recebíveis é de R$ 30,7 bilhões. Entender o panorama geral desse mercado, as dúvidas das MPMEs em relação ao tema e ajudá-los a explorar as oportunidades que o mercado de recebíveis proporciona para esse público é parte do nosso papel de empoderar essas empresas. O crédito é um caminho para o crescimento, para um fluxo de caixa mais saudável e para evitar o endividamento, como vimos, e cada vez mais é importante que as MPMEs acessem e usem esses recursos de forma estratégica”, conclui Cleber Genero.

Metodologia e amostra

A pesquisa envolveu uma amostra representativa de 522 MPMEs, considerando a classificação estabelecida pelo SEBRAE. A pesquisa buscou abranger diversos setores, incluindo comércio, serviços e indústria, bem como empresas que atuam tanto no mercado entre empresas (“B2B”) quanto para o consumidor final (“B2C”). Foram incluídos cargos de coordenadores, gerentes, diretores, sócios e proprietários, desde que fossem maiores de 18 anos. A coleta foi realizada por meio de painel online e a margem de erro foi de 4% com um intervalo de confiança de 95%. Foram excluídas da amostra associações, federações, igrejas e outros órgãos religiosos.

Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Experian

A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida – desde comprar uma casa ou um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o negócio se conectando com novos clientes – nós empoderamos consumidores e nossos clientes a gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle financeiro e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.