Disputa por vaga de conselheiro do TCE avança nos bastidores; saiba quem concorre

Atualmente, nenhum conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) está disposto a se aposentar. No entanto, as discussões nos bastidores para uma das vagas já estão ligadas às eleições de 2026. Essas conversas, entretanto, passam primeiro pela eleição da Mesa Diretora do Legislativo, que será realizada no início de fevereiro de 2025.

O processo é crucial, pois a escolha da futura Mesa Diretora influencia diretamente o método de nomeação para o TCE. As manobras políticas estão a todo vapor, antecipando um cenário de disputas acirradas.

No mínimo, três nomes estão sendo considerados: a vice-governadora Mailza Assis, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Longo, e o deputado Luiz Tchê.

Entre os parlamentares na Aleac, é comum a comparação jocosa do cargo de conselheiro a ganhar na mega sena, dadas as vantagens financeiras e benefícios associados, que são vitalícios e podem ser estendidos aos familiares após a morte.

Para isso, Mailza Assis tem que abandonar a ideia de assumir o governo, caso o governador Gladson Cameli decida concorrer ao Senado. Pedro Longo não mais pleitearia a presidência da Assembleia em 2025, e Tchê poderia interromper seu projeto de disputar um mandato de deputado federal, que dura apenas quatro anos.

Não é simples acaso se esses cenários parecerem familiares. Importante ressaltar que, até o momento, nenhum dos três confirmou publicamente essas intenções.

“Algumas pessoas olham para você não é de admiração, mas surpresas ao vê-lo de pé depois das armadilhas e traições que armaram para você”. (Frase do para-choque do caminhão do Macunaíma, Mercedes Benz, Fenemê, 1968, cara chata, azul).

. Sexta-feira é um dia diferente, começa o Shabat ao pôr do Sol, é só aproveitar!

. É importante e necessário a criação de um Estado Palestino desde que não seja administrado pelo Irã, Hamas e Hezbollah.

. Pela Autoridade Palestina, sim!

. Estamos na Idade Média do século XXI, filhão!

. Esse “filhão” ninguém tira do Bocalom, deveria patentear!

. “Meu prefeito, estou sem água!!!

. “Calma filhão, estamos resolvendo definitivamente o problema da escassez do líquido precioso”.

. A propósito…

. “Bom dia, amigo! Estou rindo demais ao ver nas redes sociais e grupos de WhatsApp de conhecidos que há pouco tempo praguejavam contra o prefeito Bocalom e, agora, postam e repostam o convite para o evento de amanhã (hoje) do elevado. O que não faz uma sec, diretoria ou mesmo secretaria … kkkk”

. Semy Ferraz, que esteve na gestão do Saerb no início da gestão do prefeito Angelim, apareceu no radar.

. Depois de ter sido deputado no Mato Grosso do Sul, a passagem estranha pelo Acre, deu o ar de sua graça em Manaus.

. A sugestão que chega é para que a PF fique de olho nele.

. Dr. Almir Pagliarini, o capitão precisa de você! Leve um caldo de caridade para o homem-mito ou mito-homem.

. O senador e ex-juiz Sérgio Moro escapou da cassação no TSE; o mal que ele fez foi achar que era a lei.

. Homem nenhum é a lei!

. A lei é a lei!

. A lei é boa, a lei do amor…

. Deixe de ser redundante, Macunaíma! O Luís de Camões das redes sociais está de olho espichado em você.

. Errou na vírgula, exclamação, concordância ou algo parecido ele joga uma pedra bem no meio do teu quengo.

. Quengo seria o masculino de quenga?

. Sei lá, pergunta pra ele!

. Bom dia, filhão!