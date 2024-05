Gladson, Bittar, Bocalom: o projeto de poder de 2018 continua vivo!

Embora existam variáveis inerentes à política, como a mudança da ex-prefeita Socorro Neri, agora deputada federal, para o PP, e a transição do prefeito Tião Bocalom para o Partido Liberal (PL), assim como a reaproximação do governador Gladson Cameli com o senador Márcio Bittar (União Brasil/PL) e o retorno do senador Sérgio Petecão (PSD) à sua aliança original MDB/PT/PC do B, a realidade é que o projeto de poder iniciado nas eleições de 2018 permanece mais forte do que nunca.

Vale destacar os que não se reelegeram em 2020, mas que continuam muito próximos a esse centro de poder, com exceção do major Rocha e sua irmã Mara Rocha. E, mais recentemente, a migração de Marcus Alexandre do PT para o MDB.

Seria surpreendente na esfera política do Acre se o governador Gladson Cameli optasse por se aliar à coalizão MDB/PT/PSB/PC do B, abandonando o plano de poder que emergiu com o bolsonarismo nas eleições de 2018. Contudo, em essência, nada se alterou.

No contexto, há uma disputa entre o presidente da APEX, Jorge Viana, e o governador, que inclusive ajudou a fortalecer seu apoio ao prefeito Bocalom, visando as eleições de 2026. Em relação ao senador Alan Rick (União Brasil) e o deputado Roberto Duarte (Republicanos), que hesitam em apoiar o atual prefeito, foram surpreendidos pela situação. Como se diz o futebol: Pegos no contrapé. Pessoa próxima ao senador Bittar garante que os dois virão pelo beiço.

“Ser de esquerda é, como ser de direita, uma infinidade de maneiras que o homem pode escolher de ser um imbecil: ambas, com efeito, são formas de paralisia cerebral”. (José Ortega e Gasset)

. O ex-senador Jorge Viana (PT) não quer acordo com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA); muito menos o governador quer com ele.

. Como diz o presidente Lula, ou seja, a recíproca é verdadeira e tem como pano de fundo as eleições municipais deste ano e estaduais de 2026.

. Tens razão, Macunaíma, o jogo é bruto!

. Lá nos fundo, como costuma dizer a Maria do Juca, as lideranças maiores do PT não engoliram a saída do Marcus Alexandre do partido e fariam de tudo para melar uma aliança com o governador Gladson Cameli…

. Porém, para os cabeças brancas do MDB está tudo em brancas nuvens; dá para vencer a eleição assim mesmo.

. Tudo é possível, mas nessa junção do PP com o PL quem se lascou mesmo foi a chapa de vereadores do PP.

. Ninguém estranhe se o PSDB fizer duas vereadoras.

. A decisão do governador Gladson Cameli em apoiar a reeleição do prefeito Bocalom como ele mesmo tem dito, melou o projeto tucano de lançar a ex-deputada federal Vanda Milani para prefeita ou vice-prefeita na capital.

. Os tucanos agora querem projetar sua volta para a Câmara Federal; é bem possível!

. O Dr. Leandrius Muniz informou que o capitão Bolsonaro saiu do hospital na semana passada e está fazendo tratamento em casa, permanece afastado de atividades por orientação médica.

. O Macunaíma, agradece!

. Macunaíma, você é um jornalista de extrema esquerda ou extrema direita?

. Da Nova Califórnia…

. Entendi!

. A ex-deputada federal Jéssica Sales, pré-candidata a prefeita de CZS, caiu nas graças do povo;

. Jéssica é uma trend, dificilmente perde a eleição; é como a Leila em Brasiléia.

. Porém, em uma eleição tudo pode acontecer; até o Lula se reeleger em 2026.

. Depois de quatro anos de letargia, aumentou em 26% a venda de veículos seminovos no Acre.

. Bem que o Macunaíma avisou!

. Bom dia!