Governo prorroga inscrições para o concurso público do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), prorrogou o período de inscrições para o concurso público, conforme o Edital de Abertura 001/2024 – Sead/Detran, de 8 de abril de 2024.

Os candidatos interessados agora têm até as 14h do dia 5 de junho de 2024 para realizar a inscrição, respeitando o horário de Brasília (DF). Essa prorrogação também se aplica às inscrições presenciais nos postos designados pelo edital, que estarão disponíveis até a data mencionada. Confira os locais: Edital de Abertura.pdf

Além disso, o pagamento do boleto bancário para a inscrição deve ser efetuado até o dia 5 de junho de 2024, conforme o horário bancário.

O edital de deferimento das solicitações de inscrição será publicado no site do Instituto AOCP na data provável de 10 de junho de 2024. Caso a inscrição seja indeferida, o candidato poderá interpor recurso no prazo máximo de dois dias úteis, ou seja, das 0h do dia 11 de junho de 2024 até as 23h59min do dia 12 de junho de 2024, seguindo o horário de Brasília (DF).

Em caso de dúvidas, o Instituto AOCP pode ser contatado pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília), ou pelo site.

Confira o edital de prorrogação completo: Edital nº 005 – DETRAN – Prorrogação das inscrições – 23-05-2024.pdf