Maior tatu do mundo é registrado por fotógrafo que levou 40 anos para encontrá-lo

O fotógrafo Alessandro Abdala flagrou um tatu-canastra no Parque Nacional da Serra da Canastra (MG), no fim de março. As belas imagens do animal foram compartilhadas no Instagram do fotógrafo, que afirmou ter esperado quase 40 anos para se encontrar com uma “lenda do cerrado”.

“Frequento o Parque Nacional da Serra da Canastra há quase quatro décadas. Desde as primeiras incursões, ainda rapazote, foi sempre um deleite percorrer os vastos campos naturais à procura de bichos, paisagens e aventuras. Entretanto, a busca por uma lenda do Cerrado me perseguia”, relatou Abdala em seu Instagram.

“Décadas de buscas frustradas e eu não pudera botar os olhos nele, o Gigante do Cerrado: o tatu-canastra!”, completou.

O tatu-canastra é difícil de ser avistado porque tem hábitos noturnos e vive a maior parte do tempo dentro dos enormes túneis que cava. Além disso, costuma ser um animal solitário, que gosta de ambientes quentes e úmidos.

O tatu-canastra pode chegar a até 1 metro de comprimento e é considerado por especialistas como o maior tatu do mundo.

Ao avistar o animal, o fotógrafo — que estava acompanhado dos amigos @irmaos_pompeu — afirmou ter ficado em transe, mas, se surpreendeu ao notar que o tatu, na verdade, é um bicho dócil e sereno.

“O Canastra pouco se deu pela nossa presença, desfilou lenta e calmamente frente às nossas lentes até mergulhar nevoeiro adentro e desaparecer no mar de capinzal que nos rodeava”, disse Abdala.

Veja as imagens que registraram o encontro: