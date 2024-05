Suspeito pede coxinha antes de assaltar cafeteria e pega táxi na fuga; ASSISTA

Um suspeito entrou em uma cafeteria se passando por cliente, rendeu funcionárias e uma cliente, depois levou todo dinheiro que estava no caixa, no fim da manhã desta quarta-feira (9), na cidade de Irecê, no Norte da Bahia.

De acordo com o proprietário, ele teria chegado por meio de um serviço de mototáxi, parado cerca de 20 metros da cafeteria, entrou no local, pediu uma coxinha e também chegou a pedir para ir ao banheiro.

Enquanto aparentava estar esperando a entrega do salgado, ele rende às vítimas, anuncia o assalto e mostra uma faca. Além de levar todo dinheiro, ele também roubou três celulares das vítimas.

Após o crime, o suspeito deixou a cafeteria andando, tomando um táxi logo em seguida a poucos metros do estabelecimento. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Até esta quinta-feira (9), ele não foi preso.

Suspeito pede coxinha antes de assaltar cafeteria e pega táxi na fuga em Irecê (BA). pic.twitter.com/juevpxKwzI — bnewsvideos (@bnewsvideos) May 9, 2024

Fonte: Bnews