Veja como é o interior do avião de Leila, do Palmeiras, que ajudará no RS

O avião Embraer E190-E2 pertencente à Placar Linhas Aéreas, empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e seu marido, José Roberto Lamacchia Imagem: Emerson Victor Farias/Instagram/@evf.spotter

O avião da Placar Linhas Aéreas, empresa criada por Leila Pereira e seu marido, José Roberto Lamacchia, será disponibilizado para ajudar nas enchentes do Rio Grande do Sul. A aeronave é um Embraer E190 da família E2, a geração mais moderna da fabricante nacional.

Como é o modelo?

O E190-E2 é o segundo maior avião comercial fabricado no Brasil, ficando atrás apenas do E195-E2. Ele tem capacidade para levar até 114 passageiros a bordo, enquanto seu irmão maior comporta até 146 assentos.

Em 2022, a aeronave que hoje pertence à empresa de Leila passou a ser aproveitada pela Embraer como um demonstrador. Ele foi usada pela empresa em exibições para clientes em feiras mundo afora.

O mesmo exemplar, enquanto estava nas mãos da fabricante, foi batizado Tech Shark, e havia recebido uma pintura temática em alusão a um tubarão.

Os bagageiros do avião são mais espaçosos, permitindo que cada passageiro leve uma bagagem padrão na cabine. Modelos comerciais mais consagrados, como algumas versões do A320 e do Boeing 737, não comportam uma mala por passageiro.

Na Placar

A unidade comprada pela Placar tem a matrícula PS-LMP, em alusão ao nome da presidente do Palmeiras, Leila Mejdalani Pereira. Ela já voou pela aérea norueguesa Widerøe até 2022, e foi fabricada em 2019.

Embora tenha dito que poderia mudar o interior da aeronave, a empresária confirmou recentemente em entrevista ao UOL que o avião mantém a configuração de 114 lugares. Até 2022, os assentos eram azuis com bordas vermelhas, mas Leila não informou se foi feita a troca.

Na Placar, ele serve para fretamentos de voos para vários times, além do próprio Palmeiras. Por isso, não recebeu uma pintura na tradicional cor verde, mas branca com detalhes em azul.

A empresária ainda disse que a Placar irá concorrer com outras empresas para que o Palmeiras escolha qual fretamento será o mais barato.

“Qualquer viagem eu comparo com eles, o preço da operação, o preço do mercado, mostro duas cotações com companhias e o que eles querem pagar? É uma concorrência. Vai ser extremamente transparente”.

Leila Pereira em entrevista

Ficha técnica

Modelo: Embraer E190-E2

Capacidade: Até 114 passageiros

Comprimento: 36,2 metros

Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 33,8 metros

Altura: 11 metros

Peso máximo de decolagem (incluindo combustível, passageiros e carga): 56,4 toneladas

Altitude máxima de voo: 12,5 km

Autonomia: 5.278 km de distância

Velocidade: Cerca de 870 km/h