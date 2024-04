Indígena acreano e Alok lançam música no álbum “O Futuro é Ancestral”

O DJ Alok, o indígena acreano Mapu Huni Kuin e representantes de outras 7 etnias indígenas lançam nesta sexta-feira (19) no Spotify, o álbum The Future is Ancestral (O Futuro é Ancestral, em português), que aponta para a importância da preservação cultural indígena para a segurança do futuro da humanidade.

Em entrevista ao Spotify Brasil, Alok contou que o álbum conta com uma música criada em conjunto com Mapu Huni Kuin. “Essa música traz a vibração da natureza, o perfume, e o silêncio que a gente faz durante nossas rezas para ouvir a natureza. Quando respiramos, a gente sente isso vivo e isso nos faz falar”, diz Mapu.

Alok diz que o processo criativo o impactou com o crescimento gerado pela troca de experiências. “Me fez crescer muito musicalmente, como profissional. Foi muito interessante a forma como eu ia mostrando os elementos. O Mapu é um cara curioso e dedicado, então a produção também foi feita em conjunto”, afirmou o DJ.

A faixa criada por Mapu Huni Kui e Alok é a quarta do álbum, de nome Yube Mana Ibubu (clique aqui para ouvir) ou clique aqui para ouvir o álbum completo.