Criminosos passam atirando e deixam mulher ferida em Rio Branco

Elidevânia Gomes Soares, de 40 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após sofrer um ataque a tiros na noite desta quinta-feira, 18, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima relatou que estava usando entorpecentes em frente a uma residência quando foi surpreendida por disparos de criminosos que passavam pelo local em um veículo. Ela foi atingida com um projétil que transfixou a perna direita. Elidevânia não conseguiu identificar os criminosos, nem o veículo em que estavam. Os autores do crime fugiram.

Após ser atingida, Elidevânia correu até o Bar do Amor, onde clientes prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância foi enviada para o local e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Nenhuma equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) durante o incidente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.