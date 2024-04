Publicado edital com 5 mil vagas para o CNH Social 2024; veja como participar

O governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), publicou nesta quinta-feira, 18, portaria que instrui e normatiza o Programa CNH Social 2024.

Serão disponibilizadas cinco mil vagas, nas modalidades Urbana, Rural e Estudantil, sendo 5% delas destinadas a pessoas com deficiência.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição entre os dias 22 de abril e 21 de maio no site do Detran (www.detran.ac.gov.br)

No momento da inscrição, o candidato poderá concorrer a apenas uma categoria, que são: habilitação gratuita nas categorias A ou B, ou ainda, adição de categorias A ou B, além da possibilidade de mudança da categoria B para D, opção onde o número da CNH, válida, deve ser informado no momento da inscrição.

Para participar, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e estar ativo há, pelo menos, quatro meses; ter idade igual ou superior a 18 anos; e saber ler e escrever.

CNH Social no Acre

O Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores foi sancionado pelo governador Gladson Cameli em dezembro de 2021. De lá pra cá já oportunizou que mais de sete mil pessoas obtenham a CNH de forma totalmente gratuita.