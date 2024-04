Advogado instala minibibliotecas em locais públicos de Cruzeiro do Sul

Com o objetivo de possibilitar e facilitar a leitura entre os moradores do município, o advogado Vinicius Souza instalou em dois pontos de Cruzeiro do Sul as “casinhas amarelas”, recheadas de livros. As duas primeiras minibibliotecas estão em funcionamento no bairro do Alumínio, na rua Floriano Peixoto, perto do Mercado do Agricultor, no bairro do Alumínio, e na Avenida Coronel Mâncio Lima, ao lado dos quiosques de alimentação. Nas casinhas onde estão os livros, a inscrição é “levar, ler, devolver, contribuir!”.

“Qualquer pessoa pode pegar um livro para ler, devolvê-lo após a leitura e contribuir com novas doações”, pontua Vinicius.

Segundo o advogado, várias minibibliotecas serão inauguradas em diferentes bairros da cidade, com o objetivo de tornar os livros mais acessíveis a todos os moradores. “Nós queremos que a comunidade participe ativamente da ação, sugerindo locais para futuras bibliotecas e convidando voluntários, doando livros e lendo os que temos”, esclareceu.

A iniciativa gera entusiasmo entre os moradores, que veem uma oportunidade de enriquecimento cultural. Juci Mota, que faz caminhada na Avenida Mâncio Lima, ficou surpresa com a biblioteca. “Agora eu sei que posso levar um livro para casa, ler e trazer quando terminar. Vou espalhar essa notícia e conseguir livros com as amigas para trazer para cá”, relata.

Os interessados podem entrar em contato com o advogado @viniciussousa7 ou deixar suas doações de livros diretamente nas “casinhas” das bibliotecas.