Acre terá “festa do trabalhador” no dia 1º de maio com atração nacional

O Governo do Estado deve anunciar nos próximos dias a atração da “festa do trabalhador”, que deve ser realizada mais uma vez na praça em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

A atração cultural vai marcar as comemorações por parte do gestão estadual do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio que, este ano, “cai” em uma quarta-feira.

No ano passado, a festa foi celebrada em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa) e a data foi marcada pela apresentação da cantora paraense Joelma, que levou uma multidão ao centro de Rio Branco.

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, informou que, ainda esta semana, o governo deve anunciar quem será a atração que vai comandar a festa. “Vai haver outro show cultural. Acredito que essa semana teremos a definição de quem será a atração”, disse.