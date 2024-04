O Irã investiu fortemente em mísseis e drones. Não só tem um vasto arsenal próprio, como também tem fornecido quantidades significativas a aliados que agem “por procuração” – como os Houthis, no Iêmen, e o Hezbollah, no Líbano.

Acredita-se que a Rússia esteja ajudando o Irã a aprimorá-los em troca do apoio militar que Teerã deu a Moscou na guerra do país com a Ucrânia – o Irã forneceu drones Shahed de ataque, e a Rússia estaria agora tentando fabricar por conta própria as armas.