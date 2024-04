Jovem que teve reação alérgica ao cheirar pimenta ganha casa. Vídeo

A família de Thaís Medeiros, jovem que teve uma grave reação alérgica ao cheirar uma conserva de pimenta, recebeu, nessa segunda-feira (15/4), um cheque simbólico de R$ 160 mil para que a família compre uma casa em Goiânia.

A doação foi feita pelos sócios do Hospital Unne Bem-Estar, após vaquinha virtual arrecadar todo o valor para o tratamento de neuromodulação da jovem, que ainda luta pela vida. Veja o vídeo:

Atualmente, Thaís está internada. Por meio das redes sociais, a família informou que a jovem tem se recuperado bem e logo deve voltar para casa. Ela foi internada no último 7 de abril em um hospital de Goiânia, após ter intercorrências como queda de pressão e sudorese.

Doações e continuação do tratamento

Além da doação financeira, o Hospital Unne Bem Estar também se comprometeu a fornecer todo o suporte médico necessário para o tratamento contínuo de Thaís.

“O tratamento que vai restabelecer a saúde é todo um conjunto de qualidade de vida, de cuidados, alimentação e o próprio tratamento em si. Nós ficamos sensibilizados com a história da Thaís e, agora, estamos devolvendo para a sociedade o muito que nos foi dado. A oportunidade de estar fazendo esse tratamento inovador para ela”, explicou o médico Humberto Borges.

A entrega do cheque representa um passo significativo no caminho em direção à recuperação de Thaís. Segundo a mãe da jovem, Adriana Medeiros, a mudança trará mais qualidade de vida para a filha, já que a família vive en uma residência alugada e com diversos degraus, o que dificulta o deslocamento da paciente.

“O cuidado é muito difícil, porque tinha que descer com ela no colo, praticamente todos os dias. A nova casa vai trazer mais qualidade e conforto para ela e para todos os profissionais que cuidam dela, que também precisam subir as escadas”, comemorou Adriana.

A equipe do Ação Goiana também coordena a arrecadação de doações e parcerias com lojas de materiais de construção para garantir que as reformas comecem o mais rápido possível. Uma designer, acompanhada pela equipe, visitou o local e está trabalhando nas plantas para as adaptações necessárias.

Luta pela vida

Thais foi internada em estado grave em 17 de fevereiro de 2023, após ter uma crise alérgica ao cheirar uma conserva de “pimenta bode” na casa do namorado, em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. A jovem foi reanimada no Hospital Evangélico Goiano (HEG) e, em seguida, transferida para a Santa Casa de Anápolis.

Os primeiros exames mostraram um edema cerebral. Thaís chegou a ser entubada e não teve resposta neurológica. Após apresentar uma evolução no tratamento, a jovem recebeu alta da UTI em 30 de abril, cerca de 80 dias depois da internação.