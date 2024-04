Homem é preso embaixo da cama após agredir mulher

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), nessa segunda-feira (15/4), escondido debaixo da cama após agredir a própria esposa, em Pirenópolis, Entorno do DF. A vítima relatou que o suspeito a agrediu após uma discussão.

Após receberem a denúncia, os militares fizeram a varredura da casa e deram voz de prisão ao homem que foi sob o móvel. Os oficiais pediram que o marido colocasse as mãos na cabeça, mas o homem negou a abordagem e avançou nos policiais, que tiveram que usar força para contê-lo e algemá-lo.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado para à delegacia do município, onde está sob decisão do Poder Judiciário. A ocorrência mostra que o homem foi autuado por lesão corporal dolosa contra agentes de segurança pública ou familiares e lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Caso condenado, o autor pode pegar até seis anos de reclusão. A identidade do homem não foi divulgada.