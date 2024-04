Luxo e 7 lugares: como é SUV de R$ 370 mil que campeão do BBB 24 vai levar

A final do BBB 24 entre Davi, Isabelle e Matteus acontece na noite desta terça-feira (16). Além do prêmio de R$ 2,92 milhões, o vencedor ou a vencedora do reality da TV Globo também levará para a casa um carrão.

Trata-se do novo Chevrolet Trailblazer. Com muito luxo, o SUV derivado da picape S10, que acaba de ser renovada, será lançado oficialmente em breve.

Como é o carro