O jogo de Bittar e o protagonismo bolsonarista em apoio a Bocalom

Independentemente de opinião (que ninguém é obrigado a compartilhar), é inegável que o senador Marcio Bittar, do partido União Brasil, mas a caminho do Partido Liberal (PL), é, no momento, a figura mais representativa do bolsonarismo no Acre.

Ao contrário de outros que adotam o “radicalismo bolsonarista” quando lhes é conveniente, Marcio Bittar expressa, defende e vive intensamente o movimento que se opõe a qualquer ideologia ou partido de esquerda. Em Brasília ou no Acre, suas posições são claras.

Bittar começou a se recuperar politicamente após as eleições, apesar de seu baixo desempenho nas urnas. Criou o movimento de articulação e apoio ao prefeito Tião Bocalom que foi convidado a deixar o Progressista, somado ao rompimento do senador Sérgio Petecão (PSD) com o antigo aliado: a oportunidade que necessitava para voltar à arena política e fortalecer sua reeleição em 2026.

Tornou a candidatura de Bocalom muito competitiva ao trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro e Michelle para a festa de filiação ao PL. Imaginar o derrotado Bittar depois das eleições de 2022 e o de agora não dá para subestimar o jogo político que ele faz.

“Se teu cão passa fome, qualquer pessoa que oferecer um pedaço de comida consegue afastá-lo de ti”. (Provérbio árabe)

. Nenhum governo pode dispensar uma articulação política inteligente, estrategista e forte para obter sucesso.

. O PT, liderando a Frente Popular, passou longos 20 anos e fez escola…

. O problema é que muitos dos alunos que frequentaram a escola não aprenderam as lições.

. Não há lugar no jogo político para amadores e principiantes!

. A maioria dos articuladores políticos de determinado jogo tirariam nota zero!

. Chama o Carioca! Ele errou, mas no final depois dos 20 anos, acho que tinha o direito!

. O poder acomoda, engorda, dá preguiça, lombera, sonolência!

. Portanto, senhores, acordem que o tempo está passando.

. A propósito, se o Progressista não tiver candidato a prefeito, o partido não fará o número de votos que sonha porque perde legenda.

. A federação do PT, PCdoB e PSol poderá eleger até dois vereadores; achar que não é um pouco precipitado.

. O presidente Lula tem 62% de rejeição em Rio Branco, mas 35% de aceitação real;

. Acham que 35% é pouca coisa?!

. Pois é, elege um senador do calibre do Jorge Viana que pode colocar mais 5% em cima e pode chegar aos 40%.

. Abre o olho, Macunaíma!

. O pré-candidato a prefeito Marcus Alexandre só agradece!

. Sem nada de mídia ou máquina, lidera as pesquisas dos dois institutos; prova de que a eleição já está polarizada.

. A semana promete!

. Bom dia!