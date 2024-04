O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) descartou ontem, em conversa com o BLOG, retirar o seu apoio da candidatura do Marcus Alexandre (MDB) a prefeito, por conta do anunciado recuo do governador Gladson Cameli em não mais fazer aliança com o MDB. “Eu esperei por muito tempo o governador Gladson para estarmos juntos, mas como não se pronunciou, eu declarei apoio ao Marcus, e quando dou a minha palavra, cumpro”, destacou Petecão. Para Petecão, agora não dá mais para esperar por ninguém porque a campanha começou. “Eu e o Marcus vamos tomar café, almoçar, jantar e dormir nos bairros, devemos começar essa marcha para a vitória pela Cidade do Povo”, anunciou Petecão.

FAZENDO MANGOFA

“O cara (sic) humilhou o Bocalom lhe colocando para fora do PP, agora fica ligando para ele como se não tivesse feito nada. Ele escolheu o seu lado e nós temos o nosso. Como sabe que vamos ganhar, quer se chegar. Mas ninguém esquece o que ele fez ao Bocalom”. A afirmação, em tom de mangofa e desabafo, foi feita ontem por um apoiador próximo do Bocalom, se referindo ao governador Gladson.

SITUAÇÃO DESCONFORTÁVEL

NA VERDADE, a situação do governador Gladson é desconfortável. Deu um chute no traseiro do prefeito Bocalom, lhe colocou para fora do PP; o seu candidato Alysson Bestene (PP) não decolou, e ficou numa sinuca de bico, que pode lhe levar a ser o grande derrotado desta eleição na Capital. Nem todo tempo que se brinca de fazer política dá certo. Principalmente, para quem não consegue transferir votos, como ele.

TEM QUE TER PLANO B

NA POLÍTICA, sempre tem que se ter um Plano B. E o Gladson nunca teve um Plano B para o caso da candidatura de Alysson Bestene (PP) fracassar, como fracassou até aqui. Sempre levou tudo de forma amadora. Se ele não apoiar o Marcus Alexandre e nem o Bocalom, ele terá de formatar com urgência outra candidatura. Isso é para ontem. Porque vai ficar feio na fita: não ter capacidade de montar uma chapa competitiva para disputar a PMRB, estando no poder.

FATOS DIFERENTES

O QUE deve ser analisado neste episódio do PP, é que há uma diferença entre o Gladson ser o candidato e ter um candidato. O seu carisma é pessoal e intransferível. Não tem essa de colocar um candidato e esperar que os votos caiam do céu. Foi o grande erro dele.

CUSPINDO NO PRATO

O GOVERNO Lula vai investir R$ 1,6 bi em programas sociais no Acre. É o que está na imprensa. E ainda tem políticos da base de apoio do Gladson e gente do próprio governo, que ataca o Lula de forma graciosa. É comendo no prato do Lula e cuspindo no prato do Lula.

NÃO VAI RESPONDER

O MDB não vai responder ao anúncio de assessores do Gladson de que ele não fará aliança com o candidato Marcus Alexandre (MDB). O foco do MDB é engrossar a campanha nos bairros e sem fechar a porta para nenhum partido que queira fazer aliança. É o que dizem seus dirigentes. Não vai para o debate.

RINDO DO PP

O PREFEITO Bocalom (PL) deve estar rindo dessa situação do PP. Expulso do partido com aval do Gladson, tirou o PP do páreo e polarizou a disputa da PMRB com o Marcus Alexandre (MDB).

VOTO PELAS VÍTIMAS

A DEPUTADA FEDERAL Socorro Neri (PP) fundamentou bem o seu voto, sobre o retorno do DPVAT: “É um seguro, não é um imposto. A finalidade foi apoiar as vítimas de acidentes de trânsito”. Está certa, não se pode politizar a assistência para as vítimas do trânsito. Foi um voto pela vida.

OUTROS TEMPOS

O JÚLIO BARBOSA foi liderança em Xapuri, no auge do governo do PT. O tempo dele passou. Caiu na real e agiu certo em deixar um nome mais novo disputar a prefeitura do município pelo PT.

PRIMEIRO CAPÍTULO

A TROCA de acusações entre o prefeito Mazinho Serafim e o candidato da oposição a prefeito de Sena Madureira, deputado federal Gerlen Diniz (PP), é só o primeiro capítulo das muitas brigas que vão acontecer durante a campanha.

FOI DESATIVADA

PODE ser apenas impressão, mas a vice-governadora Mailza Assis (PP) não é mais vista representando o governador Gladson em atos de governo. Desativaram o botão dela de protagonista?

OPOSIÇÃO UNIDA

A OPOSIÇÃO em Plácido de Castro está unida para tentar derrotar o prefeito Camilo. Lideranças e empresários que estiveram no palanque oficial na campanha da eleição de Camilo hoje são adversários declarados. A maré não anda boa para o Camilo.

ESPEREM SENTADOS

OS VEREADORES que integram a base de apoio do prefeito Tião Bocalom estão enganados com a cor da chita se pensam que ele vai meter a mão no bolso ou usar a estrutura financeira da PMRB para lhes apoiar. Esperem sentados por essa ajuda.

NOME NA PAUTA

O DEPUTADO FEDERAL Roberto Duarte (REPUBLICANOS) entrou no radar de setores do governo que defendem uma aliança com o PP, para disputar a Prefeitura de Rio Branco.

QUESTÃO PESSOAL

PERGUNTEI ontem a um dos cardeais do MDB sobre a possibilidade da retirada da candidatura de Jéssica Sales (MDB) a prefeita de Cruzeiro do Sul, e ouvi uma resposta curta: “Não depende do MDB. É uma questão familiar do Vagner Sales”.

DECISÃO NO PP

PELO que escutei, deve sair na semana que vai começar, uma decisão do papel do PP na eleição para a Prefeitura de Rio Branco. Há uma forte corrente que defende a formação de uma chapa nova para disputar a eleição, com Alysson Bestene (PP) fora. É ficar de olho. O PP está correndo contra o tempo.

TETO DA FEDERAÇÃO

A chapa da federação formada pelo PT-PV-PCdoB, no máximo deve fazer um vereador em Rio Branco. Tem poucos nomes com densidade eleitoral comprovada nas urnas.

COM MUITA PAZ

UM domingo com muita paz e amor, nestes tempos bicudos de desavenças

FRASE MARCANTE

“Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo nem orgulho. É amor-próprio”. Charles Chaplin.

FRASE MARCANTE

“As salsichas devem ser compridas e os discursos curtos”. Ditado alemão.