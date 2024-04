Sheila Andrade é nomeada em cargo de comissão na Secretaria de Saúde

Sheila Andrade, ex-secretária de Saúde de Rio Branco, foi nomeada em um cargo comissionado na própria Secretaria Municipal de Saúde da capital acreana, nesta segunda-feira (15).

A “tática” tem sido usada tanto no governo, quanto em prefeituras, para manter ex-gestores obrigados a serem exonerados por força da legislação eleitoral, nas administrações.

Ocorre que a lei, neste momento, impede quem é pré-candidato de ocupar função onde o mesmo seja ordenador de despesa, mas ainda permite a ocupação nos demais cargos de confiança. Para manter o pré-candidato na gestão, acontece a exoneração do cargo de chefia e a nomeação em um cargo comissionado.

Bocalom já tinha adotado o mesmo procedimento no caso de Joabe Lira, que era secretário de Cuidados com a Cidade, e Cláudio Falcão, que era coordenador da Defesa Civil.

No governo do estado, Gladson Cameli fez o mesmo com Gabriela Câmara, ex-presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) que foi nomeada em um cargo comissionado na própria autarquia e com João Paulo Silva, que ocupava a presidência da Fundação Hospitalar e foi nomeado em cargo comissionado na Casa Civil.