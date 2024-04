Operações conjuntas entre PC-AM e PF resultam em apreensões de droga

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá, em conjunto com a Policial Federal, realizou, nos últimos 10 dias, a interceptação de drogas que seriam enviadas para Manaus. Todas as apreensões foram realizadas em embarcações que atracaram no porto do município (a 880 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP de Santo Antônio do Içá, a apreensão mais recente foi a de cinco tabletes de pasta-base de cocaína, quando um homem, de 25 anos, foi preso com o material.

“O indivíduo vinha de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus) e o destino final dos tabletes seria Manaus. Entretanto, como tínhamos a informação de que a embarcação em que ele estava pararia em Santo Antônio do Içá, fizemos a interceptação para que as drogas não seguissem viagem”, disse.

Segundo o delegado, ao todo, como resultado das operações conjuntas entre as Polícias Civil e Federal, foram apreendidos 60 tabletes de pasta-base de cocaína e mais 10 tabletes de cloridrato de cocaína.