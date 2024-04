Campanha já recolheu mais de 2 mil toneladas de entulhos em Cruzeiro do Sul

A campanha Cidade Limpa, iniciada em 25 de março pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com objetivo de melhorar a limpeza da cidade e combater o mosquito da dengue e outras doenças, já chegou a 11 bairros, e 9 Conjuntos Habitacionais do município, de onde foram recolhidos 2,6 mil toneladas de entulhos.

Nesta quarta-feira, 10, as equipes das Secretariais Municipais de Meio Ambiente e Limpeza Pública e de Saúde, chegaram ao Bairro da Várzea. A Campanha, iniciada no bairro do Miritizal de cima, conta com a participação de 150 trabalhadores e o apoio de aproximadamente 14 máquinas. O secretário responsável pela ação municipal, Ygoor Neves, agradece a participação efetiva dos moradores durante a ação.

“Estamos caminhando para finalizar a terceira semana e hoje entrando na Várzea já totaliza o 11° bairro a receber essa ação. Já fizemos todos os Conjuntos Habitacionais da AC-405, alguns bairros e conseguimos recolher 2,6 mil toneladas de entulhos.Quero agradecer a contribuição e a colaboração da população, que está retirando o material dos quintais. Quero pedie para que todos cuidem das ruas e dos bairros mesmo após essa campanha Cidade Limpa”, disse o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, Ygoor Neves.