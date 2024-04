Vídeo: em fúria, homem destrói vidros de carro que fechava vaga

Em uma acesso de fúria, um motorista quebrou vidros de carro que bloqueava a saída do seu carro em um estacionamento no Setor Hoteleiro do Sul, em Brasília, nesta quarta-feira (10/4).

Veja:

❗️Vídeo: em fúria, homem destrói vidros de carro que fechava vaga Após ter carro bloqueado, motorista tem ataque de raiva e destrói vidros e lanternas de automóvel que bloqueava estacionamento no DF Leia: https://t.co/GOgcochEmy pic.twitter.com/yItEYm3oqR — Metrópoles (@Metropoles) April 11, 2024

O ataque foi gravado em vídeo. O motorista teria ficado aproximadamente 30 minutos com o veículo trancado, até a chegada de um flanelinha. O guardador de carros conseguiu manobrar e retirar o carro fechado.

Mas o condutor decidiu desferir uma série de golpes contra os vidros e as lanternas do carro, que tinha como proprietária uma mulher. Na sequência deixou o local.

Ocorrência

A condutora do carro depredado prestou queixa na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso está sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Segundo o delegado Welington Barros Pereira, a motorista declarou que um flanelinha chegou a sugerir que poderia ter parado no local.

Dano

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), parar o veículo impedindo a movimentação de outro é uma infração média. O motorista perde quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e está sujeito à multa de R$ 130,16.

“A polícia recomenda que não parem bloqueando outro veículo, pois configura infração de trânsito. Mas no caso, o autor do dano responderá pelo crime de dano, Artigo 163 do Código Penal, cuja pena é de até 2 anos de detenção”, afirmou o delegado.

