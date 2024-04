Educador físico e pai: quem é o namorado da ex-BBB Fernanda Bande

Apesar de falar pouco sobre a vida afetiva no BBB24, da TV Globo, Fernanda Bande, de 32 anos, vive um romance com o educador físico Daniel Gregg, de 43, há um ano. A dupla se conheceu em uma academia de Niterói, no Rio de Janeiro, em 2023, e quem tomou a iniciativa foi a ex-sister. Após uma troca de olhares, ela pediu ajuda com alguns pesos e perguntou se Daniel estava solteiro.

“Fiquei muito sem graça, sou um cara muito tímido. Achei que tinha alguém filmando, que era uma pegadinha. E pensei: “cara, não é possível. Uma mulher linda dessa chegando em mim…” Na academia nunca tinha me acontecido isso” contou ao jornal Extra!.

Daniel Gregg é educador físico, personal trainer e professor de CrossFit em Niterói. Ele também já foi atleta profissional de rugby e chegou a defender a seleção brasileira. Atualmente, ainda pratica o esporte como hobby, e também trabalha para a Confederação Brasileira de Rugby, na formação de treinadores no esporte.

Assim como Fernanda, Daniel também é pai: ele tem dois filhos adolescentes.

Fonte: Terra