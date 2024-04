Educação paralisa e ameaça greve por reajuste do piso e retorno de 10%

Centenas de professores da educação realizam na manhã desta quarta-feira, 10, uma manifestação contra o governo do estado na entrada da Assembleia Legislativa, em Rio Branco.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac), as pautas principais são o reajuste do piso do magistério e o retorno da referência que foi tirada dos professores há dois anos.

A paralisação causou o cancelamento de aulas em algumas escolas, como é o caso do Colégio Barão do Rio Branco (CERB), localizado no centro da capital acreana.

De acordo com os professores, a paralisação de hoje é de advertência, mas pode ser deflagrada uma greve, caso não haja avanço nas reivindicações.

A Secretaria Estadual de Educação informou, via assessoria, que o diálogo com os sindicatos está acontecendo e que a mesa de negociação está “aberta”.