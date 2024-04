Homem é encontrado morto em cima de sua cama em residência no bairro Jorge Lavocat, na Capital

Maelson Quadros de Lima, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 10, dentro de uma residência situada na travessa da Paz no bairro Jorge Lavocat em Rio Branco.

O corpo de Maelson foi encontrado pela filha em cima de uma cama. Familiares relataram a reportagem que o homem morava sozinho, era muito querido no bairro, tinha problemas no coração, era dependente químico e conversou a última vez com a filha na terça-feira, 9.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados e ao chegarem ao local confirmaram a morte e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente constatou que no corpo de Maelson não havia sinais de ferimentos ocasionados por tiros, faca ou agressões, dando a entender que a vítima sofreu um mal súbito que evoluiu para sua morte.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares compareçam até a delegacia, registaram um boletim de ocorrência e aguardam a liberação do corpo de Maelson para velório e sepultamento.