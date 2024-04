As polêmicas do relacionamento de gêmea siamesa que se casou unida a irmã

Abby e Brittany Hensel vivem coladas desde o dia que nasceram. As siamesas de 34 anos de idade, compartilham a rotina, as atividades e até mesmo o casamento de apenas uma delas na web. Elas também já foram estrelas do programa “Joined for Life” (2003), no Discovery Channel, e dos realities shows “Abby & Brittany” (2012) e “Joined for Life: Abby and Brittany Turn 16” (2006), exibidos pelo canal pago TLC.

Em 2021, Abby oficializou seu relacionamento com Josh Bowling, enfermeiro e veterano do exército, e desde então novidades sobre o relacionamento repercutem nas redes sociais, já que as duas dividem o mesmo corpo. Brittany tem controle sobre o lado esquerdo (braço e perna), enquanto Abby controla o lado direito.

Cada uma das irmãs tem seu próprio coração, pulmões, estômago e rim. No entanto, outros órgãos, incluindo cólon, reto, bexiga e sistema reprodutivo, são compartilhados. Agora casada, Abby já divulgou seu desejo de engravidar, embora não tenha dado detalhes de como isso aconteceria já que compartilha o corpo com a irmã.

Os pais decidiram não realizar a cirurgia para separar as irmãs, que seria de alto risco. Na época, os médicos afirmaram que havia poucas chances de sobrevivência. “Como poderiamos escolher entre uma das duas?”, declarou o pai das gêmeas em entrevista à revista Time.

Polêmicas

Desde que o casamento da gêmea veio à tona, novas informações começaram a surgir sobre o relacionamento. O jornal britânico Mirror publicou que Brittany, irmã gêmea de Abby, não foi listada como testemunha do casamento no certificado.

Os documentos mostram que as testemunhas do casal foram apenas Morgan, irmã das gêmeas siamesas, e Cosmo Naut, que aparentemente foi testemunha de Josh. Além disso, Josh enfrenta um processo de paternidade movido por sua ex-esposa, Annica Bowling.

Com a exposição do relacionamento mesmo após 3 anos de casamento, Abby respondeu a comentários maldosos que recebeu nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok , as irmãs Hensel, publicaram uma foto ao lado de Josh.

“Esta é uma mensagem para todos que me odeiam por aí. Se você não gosta do que eu faço, mas assiste tudo que estou fazendo, você ainda é um fã”, diz a mensagem.

Abby e Brittany ficaram famosas e ganharam programas próprios na TV após serem entrevistadas ainda crianças no programa The Oprah Winfrey Show, em 1996. Atualmente, as gêmeas trabalham como professoras da quinta série em Minnesota, nos Estados Unidos.

