Zequinha Lima da Ordem de Serviço para troca de lâmpadas de LED

De emenda do senador Sérgio Petecão foram destinados R$ 2,9 milhões para a troca das lâmpadas convencionais por LED. 60 lâmpadas já foram instaladas na Avenida 28 de Setembro entre a Caixa Econômica Federal e o Flodoardo Cabral, num total de 1.978 lâmpadas. As lâmpadas de vapor de sódio estão sendo substituídas por LED. As que forem retiradas serão realocadas para áreas sem iluminação.

“Estamos trazendo investimento de mais de R$ 2 milhões para trocar a iluminação pública aqui do município de Cruzeiro do Sul e saio daqui muito feliz de ver a satisfação das pessoas. Inauguramos aqui no Morro da Glória a iluminação que chegará a muitos outros bairros. Tivemos aqui a entrega das caçambas também. Cruzeiro do Sul precisa de um tratamento diferenciado. É a segunda cidade mais importante do nosso estado. E o que eu puder fazer, do meu mandato, para ajudar Cruzeiro do Sul, você pode ter certeza de que nós iremos fazer. Eu tenho colocado o meu mandato à disposição do povo de Cruzeiro do Sul”, pontuou o senador Sérgio Petecão.