Rio Branco avança em 1.500 quilômetros do Programa Ramais da Dignidade

Com o início do verão, a Prefeitura de Rio Branco retoma o serviço de melhoramento dos ramais, por entender que boa parte da população reside na zona rural e necessita do trabalho contínuo do município para garantir o trânsito dos produtores e o escoamento da produção para os mercados municipais.

O Programa Ramais da Dignidade foi uma inciativa da gestão para mudar a realidade dos mais de 50 ramais da capital que receberam serviços de drenagem, raspagem, piçarramento e construção de pontes. O programa busca recuperar 1.500 quilômetros de trecho, beneficiando assim mais de 40 mil famílias.

Segundo o secretário municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, uma equipe está atuando no assentamento Moreno Maia buscando melhorar os ramais que atendem as famílias que residem na região.

“Estamos no ramal Beira Rio desde o mês passado fazendo todo o melhoramento daquele trecho, buscando levar dignidade para os moradores, pois entendemos a dificuldade de transitar pelos ramais, quando não estão piçarrados”.