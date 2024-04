Gladson Cameli parabeniza procuradora-geral do Acre, em posse no Conpeg

A importância das procuradorias para a vida social e política dos estados foi destacada pelo governador Gladson Cameli, ao falar sobre a posse da nova diretoria do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais (Conpeg) que tem, entre os integrantes, a procuradora-geral do Acre, Janete Lima. O gestor participou do evento, realizado na noite desta terça-feira, 3, em Brasília, com a presença de diversas autoridades estaduais e federais.

“As procuradorias significam, na prática, um farol aceso para que as nossas gestões possam trabalhar com responsabilidade e transparência”, disse em entrevista, destacando que esse papel é “fundamental para que os gestores dêem as respostas que a população precisa, sempre dentro da legalidade”.

Gladson Cameli avaliou também a relevância da constituição da nova diretoria do colégio. “O Acre está muito bem representado nessa importante entidade por uma procuradora de alto nível, que, com certeza, ampliará benefícios para o estado na sua área de atuação e, ao mesmo tempo, contribuirá com seu conhecimento e experiência, com os demais estados e com o país”, disse.

Oportunidade

É a primeira vez que a Procuradoria-Geral do Acre (PGE) integra a diretoria do Conpeg. “Isso amplia as possibilidades de contatos institucionais, debates e informações de interesse do estado, o que inclui desde a identificação de oportunidades à ação preventiva a possíveis problemas”, disse Janete Lima, ressaltando que o Acre também contribui com os demais estados, inclusive em temas de vanguarda, a exemplo de legislação e medidas de defesa do meio ambiente.

Apoio

Janete Lima destacou ainda o apoio do governador Gladson Cameli para a PGE, lembrando medidas como a construção da nova sede do órgão, reforçando que a presença dele na posse da diretoria do Conseg reforça esse cuidado. “É um gestor que olha para a advocacia pública como entidade que, por ser transversal a todos os órgãos da administração, presta o apoio e a orientação necessária para que ele possa viabilizar as políticas públicas definidas no seu plano de governo”, afirmou.

A posse de Janete foi prestigiada por outros procuradores do estado, como João Paulo Setti, Armando Melo e Oswaldo D’Albuquerque.

A Conpeg é presidida por outra mulher, a procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Maria Coimbra. O governador daquele estado, Tarcísio de Freitas, também participou do evento, entre outros governadores, além de ministros do Poder Judiciário, como do Supremo Tribunal Federal.