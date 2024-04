Homem 31 anos é vítima de tentativa de homicídio no bairro Raimundo Melo

A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (02), na rua 11, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas no local, dois homens caminhavam por uma trilha, no parque São Francisco, quando dois criminosos não identificados, em uma motocicleta, pararam, o garupa desceu em posse de uma arma de fogo, foi ao encontro dos amigos e efetuou dois disparos contra um homem identificado como, Athus Vinicius Villela Aguiar, 31 anos. O amigo de Athus, identificado como Ney, relatou que, foi tudo muito rápido, ao ouvir os disparos, ele correu, assim que os criminosos fugiram, Ney voltou e socorreu o amigo, levando ele até a calçada da rua 11 no bairro Raimundo Melo.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, assim que os socorristas chegaram, Athus estava ao solo, agonizando e lutando pela vida, todos os procedimentos foram realizados, encaminhando a vítima para o interior da ambulância, ele foi socorrido e estabilizado, posteriormente, encaminhado para o Pronto Socorro de Urgência em estado de saúde gravíssimo.

A médica plantonista do Samu, Dra. Denise Fontes, informou que Athus foi atingido por dois disparos, um atingiu atrás da cabeça, o outro atingindo a cervical, segundo a médica, houve exposição de massa encefálica, contudo, a vítima foi entregue no Setor de Traumatologia para maior avaliação.

A Polícia Militar do terceiro batalhão foram ao local, colheram informações, realizaram buscas pelas redondezas, porém, nenhum suspeito foi localizado.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciaram as investigações e o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de ecosdanoticia.net