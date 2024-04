Policial Penal é preso tentando entrar com droga no presídio de Tarauacá

Nesta segunda-feira, 1º, um Policial Penal foi preso em flagrante pelos colegas e pela Polícia Civil quando tentava entrar com droga no presídio Moacir Prado, em Tarauacá. Depois de passar pela Delegacia de Polícia, ele foi transferido para uma unidade prisional de Rio Branco. O nome do Policial Penal e a quantidade de droga que ele tentava levar para os detentos, não foram divulgados pelo Instituto de Administração Penitenciária- Iapen.

Em Nota, o Iapen, diz que o incidente não representa o padrão de conduta dos servidores do Instituto.

“Assim que a direção da unidade foi informada sobre a suspeita, prontamente solicitou a presença da Polícia Civil para acompanhar a abordagem. O servidor foi imediatamente detido e conduzido à delegacia para o devido registro do flagrante. O Iapen e a Polícia Penal não toleram condutas dessa natureza e trabalham incessantemente para capacitar e orientar seus servidores quanto a comportamentos e disciplina. Ressaltamos que tais incidentes não representam o padrão de conduta dos nossos servidores e repudiamos veementemente qualquer ação que vá de encontro aos princípios éticos”, cita a Nota assinada pelo Presidente do Iapen, Alexandre Nascimento.