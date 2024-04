Elefante mata turista de 80 anos, fere cinco e destrói jipe em safari; vídeo

Uma turista de 80 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o ataque de um elefante a um safári em um parque nacional da Zâmbia, na África. As imagens que mostram a perseguição do animal, que pesa cinco toneladas, ao jipe em que estavam os turistas viralizaram nas redes sociais (veja o vídeo abaixo).

O caso aconteceu no Parque Nacional Kafue, o maior da Zâmbia, no último sábado, 30. De acordo com as testemunhas, o elefante perseguiu o jipe por aproximadamente 800 metros, até se aproximar e derrubar o veículo, que ficou destruído. A idosa, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

No vídeo, é possível ver o momento em que o elefante, separado de seu bando, começa a perseguir o veículo. Aos poucos, os turistas percebem o comportamento do animal e começam a se desesperar. O motorista do jipe parou o veículo de repente, até que o elefante se aproximou e o tombou.

Além da vítima fatal, outro turista teve ferimentos graves e foi levado a um hospital particular na África do Sul. Quatro turistas sofreram lesões mais leves e receberam atendimento médico em uma unidade local de saúde. O corpo da idosa será transportado de avião de volta aos Estados Unidos, de onde era natural.

Segundo o tablóide britânico Daily Mail, os turistas estavam hospedados no Lupufa River Camp, um hotel que fica dentro da reserva natural, considerada a mais antiga e segunda maior do mundo. As diárias na hospedagem chegam a 350 libras esterlinas (R$ 2,2 mil na conversão atual).

O responsável pela empresa que opera expedições no parque, Keith Vincent, afirmou que o ataque se tratou de um episódio inesperado e que o veículo foi bloqueado pela vegetação. Ainda segundo Vincent, o parque prestou assistência imediata aos turistas.

Fonte: Terra