Homem flagra aranha gigante em barraca de madrugada e causa pânico em internautas

Ao abrir o vídeo, dá até medo. A aranha gigante parece que vai invadir a barraca a qualquer momento. A música de suspense piora tudo com o clima tenso que é criado diante da imagem. O registro apavorante feito por Bruno Roos foi visto por mais de 17 milhões de pessoas no Tik Tok e gerou comentários assustados dos internautas.

O rapaz publicou o momento do ‘perrengue’ na última segunda-feira, 25. Ele já vinha compartilhando os registros de seu acampamento no topo do Mestre Álvaro, no Espírito Santo. Com pouco mais de 2 mil seguidores, os vídeos têm bom alcance e chegam a mais de 40 mil reproduções. No entanto, nenhum tinha viralizado tanto quanto o registro da aranha.

O que aconteceu

Durante uma noite no acampamento, Bruno viu algo ‘andando’ fora da barraca em que estava instalado. Era uma aranha gigante! Ao invés de tentar sair do local ou pedir ajuda, ele calmamente filmou o momento com o auxílio de uma lanterna.

No Tik Tok, onde o vídeo foi publicado, os internautas ficaram chocados com a postura do rapaz. “Eu provavelmente estaria tranquilo não gritaria e nem me desperaria porque, na verdade, eu estaria desmaiado”, brincou um seguidor.

Outro também se colocou na situação em tom de brincadeira: “Eu ia levantar e ia embora andando dentro da barraca mesmo!”. “Nem me fale. Mas pior que ver a aranha, é não ver mais a aranha”, respondeu um internauta.

Apesar do susto, Bruno Roos ficou bem. Logo após ter seu vídeo apavorante viralizado, ele continuou publicando registros da aventura. “Um lugar misterioso”, escreveu ele na legenda de uma publicação em que filma uma trilha no meio da mata. “Você sobreviveu depois da aranha?”, questionou uma pessoa no registro. “Sim!”, respondeu Bruno.

Fonte: Terra