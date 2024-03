Ônibus do cantor sertanejo Thiago Carvalho sofre grave acidente e deixa feridos. Veja imagens

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas após um ônibus do cantor sertanejo Thiago Carvalho na tarde desta quarta-feira, 20, na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre (MG). O cantor e sua esposa, que o acompanhava na viagem, não estavam no veículo no momento do acidente, pois desceram antes, em São Paulo, onde moram.

Dentro do veículo estavam 18 pessoas, entre músicos e equipe técnica. Os seis feridos foram encaminhados ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, sendo dois com ferimentos mais graves e prioridade vermelha, um com dores na região da cintura pélvica e outro com um corte contuso na região posterior do crânio. Além disso, houve duas pessoas com prioridade amarela e duas com prioridade verde, as quatro com pequenas escoriações e contusões pelo corpo, mas todas conscientes e orientadas.

Confira a nota da assessoria de Thiago Carvalho:

“Ônibus do cantor Thiago Carvalho tomba em Pouso Alegre/MG

A equipe do cantor seguia para Belo Horizonte/BH, vindo de Telêmaco Borba/PR onde Thiago Carvalho fez show na noite de ontem, 19. Thiago e sua esposa também viajavam no mesmo veículo, mas desceram em São Paulo, onde residem.

O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias, altura de Pouso Alegre/MG, alguns passageiros foram encaminhados ao hospital para avaliação de necessidade de atendimento médico.”

Fonte: IstoÉ Via Glow News