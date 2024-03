Turistas espaciais terão jantar ‘extraterrestre’ em 2025; valor é astronômico

Toda criança já pensou em ser astronauta, mas é difícil que alguém já tenha imaginado deixar a Terra para fazer uma única refeição no espaço. No entanto, isso é o que propõe o chef Rasmus Munk, do restaurante dinamarquês Alchemist, premiado com duas estrelas Michelin.

Nesta quinta-feira, 14, ele anunciou, em suas redes sociais, que levará uma expedição de seis turistas espaciais a bordo da nave espacial Neptune, da empresa Space Perspective, para ter uma refeição “assistindo o nascer do sol sob a curva da Terra”. Eles serão vestidos com trajes feitos sob medida pela grife Ogier.

Os itens do cardápio serão preparados, em sua maioria, na cozinha do navio de onde a espaçonave decolará. O valor? A bagatela de US$ 495 mil, ou cerca de R$ 2,4 milhões.

Segundo Munk, a espaçonave ascenderá a cerca de 100 mil pés, ou 30,5 quilômetros, acima do nível do mar. O lucro da expedição será direcionado ao Space Prize, instituição que empodera jovens mulheres a participar na economia espacial.

