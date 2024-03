Climão! Cariúcha e Leo Dias discutem ao vivo no ‘Fofocalizando’ por causa de Yasmin Brunet

A apresentadora Cariúcha e o jornalista Leo Dias discutiram ao vivo no Fofocalizando desta sexta-feira, 15/03. Sem papas na língua, os dois trocaram farpas e a web apontou climão.

A discussão dos dois começou quando a ex-Fazenda soltou o verbo e criticou a postura de Yasmin Brunet no BBB 24. Leo Dias saiu em defesa da loira e ainda citou a mãe dela, a modelo Luiza Brunet.

“Se você soubesse pelo menos o mínimo da história da Luiza Brunet, a história de vida dela…”, iniciou o colunista. Cariúcha rebateu: “O que tem a ver a história da Luiza Brunet com a filha?”, questionou.

Leo Dias tentou explicar, mas foi confrontado pela famosa: “O que eu tenho a ver? A Luiza tem a história dela que não me diz respeito no momento, não é sobre ela. Nós estamos falando da filha dela que teve atitudes preconceituosas dentro do reality, é isso que estamos julgando”, disparou.

Veja o vídeo:

Fonte: Terra