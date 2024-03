O que a maior revisão de estudos sobre comidas ultraprocessadas revelou

Os alimentos ultraprocessados, como cereais matinais e refrigerantes, foram associados a 32 efeitos prejudiciais à saúde , de acordo com a maior revisão de estudos sobre o tema realizada até o momento.

O termo “alimentos ultraprocessados” começou a ser usado há apenas 15 anos para permitir que os pesquisadores investiguem o efeito do processamento de alimentos na saúde.

Os resultados relacionam o consumo de grandes proporções de ultraprocessados na dieta com consequências negativas para a saúde e morte precoce devido a uma série de condições, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e problemas de saúde mental.

As dietas que contêm altas proporções de ultraprocessados são, sem dúvida, prejudiciais à saúde, e o novo estudo respalda a relação deles com uma ampla variedade de doenças. Mas ainda há dúvidas sobre os mecanismos específicos pelos quais estes alimentos nos deixam doentes.

Outros mecanismos incluem a falta de estrutura e textura, o que acelera o consumo, aumenta os níveis de açúcar no sangue — e é menos eficaz na redução do apetite. Muita atenção também tem sido dada aos aditivos e outras substâncias químicas, sejam adicionados aos alimentos, ou como contaminantes das embalagens ou do ambiente.