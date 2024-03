Edital de concurso do Detran/Ac deve ser divulgado até fim do mês

O Departamento de Trânsito do Acre divulgou nesta quarta-feira (13) que a expectativa é para que o edital do novo concurso público da autarquia seja publicado até o fim do mês. No certame, devem ser oferecidas 91 vagas para cargos de nível superior.

Com salários variando entre R$ 7.015,72 a R$ 9.561,76, o concurso tem vagas previstas para Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Sistema e de Trânsito, Assistente de Trânsito, Contador, Engenheiro Civil, Examinador de Trânsito e Pedagogo.

De acordo com o Termo de Referência, a seleção deve contar com aplicação de até seis etapas, a depender da função, sendo elas: Prova Objetiva; Prova de Títulos; Exame Psicotécnico; Exame Médico e Toxicológico; Investigação Criminal e Social; e Curso de Formação (exceto para Assistente de Trânsito, Analista de Sistema, Analista de Trânsito, Contador, Engenheiro Civil e Pedagogo). A banca organizadora contratada é o Instituto AOCP.