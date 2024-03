Deputados aprovam doação de terenos para construção de 1.500 casas populares

A construção de novas unidades habitacionais no Acre começa a sair do papel. Em votação célere os deputados estaduais aprovaram na semana passada, os projetos nº 2168 e nº 2169, autorizando a doação de terrenos para a construção de 1.516 casas na capital e no interior.

No primeiro, os parlamentares autorizaram a doação de lotes urbanos pertencentes ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, localizados na Cidade do Povo, em Rio Branco, para a construção, na primeira etapa, de 402 casas.

O segundo projeto tratava da mesma proposta, porém, a doação foi de imóveis do Fundo de Arrendamento Social, FAR. Todos dentro do Programa Minha casa Minha Vida.

Na proposta, está expresso que os lotes não podem ser usados para outro fim e que, se em dois anos não forem iniciadas as obras, a doação será cassada. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), comemorou a aprovação e destacou a celeridade com que os projetos tramitaram na Casa de Leis.

“As matérias foram analisadas nas comissões e levadas ao plenário em caráter de urgência porque são de extrema importância. O governo precisava dessa autorização para agilizar o processo de construção das casas populares. Aqui, todos os deputados entenderam a relevância social dessas propostas, que irão reduzir o déficit habitacional em nosso estado”, observou.