Ministério da Gestão cede imóvel para receber desabrigados no Acre

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Superintendência do Patrimônio da União, no Acre (SPU/AC), anunciou a cessão do Parque de Exposições Wildy Viana, localizado em Rio Branco, para a Prefeitura Municipal, diante da grave situação decorrente da histórica cheia no estado. Essa iniciativa busca contribuir com as ações emergenciais realizadas pela Defesa Civil e pela gestão municipal para proteção da população afetada.

O superintendente da SPU/AC, Tiago Mourão, destacou a importância da iniciativa, em meio a um cenário tão desafiador: “o compromisso do Governo Federal, como proprietário do espaço, é contribuir ativamente para mitigar as dificuldades enfrentadas pela população. Portanto, estamos formalizando a disponibilização deste local para abrigar aqueles que foram impactados por essa situação crítica”, ressaltou Mourão.

A elevação significativa do nível do Rio Acre, que registrou um aumento de 16 centímetros, em Rio Branco e atingiu a marca de 16,82 metros, levou à evacuação de várias áreas residenciais. O manancial permanece acima dos 16 metros desde o dia 26 de fevereiro, deixando mais de 1,8 mil pessoas desabrigadas, incapazes de retornar às suas residências, apenas em Rio Branco.

De acordo com a última atualização, mais de 20 mil pessoas se encontram fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados em todo o estado. Além disso, 17 das 22 cidades acreanas estão em emergência, devido ao transbordamento de rios e igarapés. A situação também impacta ao menos 23 comunidades indígenas no interior do estado, que sofrem com os efeitos devastadores das enchentes.

Embora a cessão temporária do espaço em casos de emergência já fosse uma prática existente, essa é a primeira vez que o processo será formalizado. Essa medida reflete o compromisso com a transparência e eficiência na gestão dos bens públicos.

Tiago Mourão ressaltou ainda que, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo presidente Lula e pela ministra Esther Dweck, é fundamental otimizar o uso dos imóveis pertencentes à União. “Estamos trabalhando em um plano abrangente para o Parque de Exposições, visando sua utilização ao longo de todo o ano, não apenas durante eventos como a ExpoAcre, ou em situações de crise. Nosso objetivo é torná-lo um espaço multifuncional e sustentável, que atenda às necessidades da comunidade de forma contínua e efetiva”, concluiu o superintendente.