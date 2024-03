Faxineiro é agredido por morador de prédio após discussão por traje de banho; veja vídeo

Um prédio em Praia Grande, no litoral paulista, foi cenário de uma discussão com direito a socos e empurrões nesta semana. O vídeo gravado por um faxineiro de 25 anos mostra o momento de tensão entre ele e dois moradores do Condomínio Edifício Residencial Vinhas, no bairro Guilhermina.

O motivo seria o uso indevido de trajes de banho dentro das dependências do condomínio. No registro, o trabalhador, identificado como Púbio Bispo, afirma ao morador: “O senhor está me machucando, isso é agressão, me largue”. A esposa do homem, então, contesta: “Não é agressão, não!”.

Bispo chega a pedir o número do apartamento para denunciar à administração do prédio, mas o casal se recusa a falar. Ele continua gravando toda a situação enquanto o homem e a esposa se mostram alterados. “Vocês não podem me tratar assim. Estão vendo, pessoal? Que ele está me agredindo”, narra. Em alguns momentos, o morador até puxa o braço do trabalhador.

A discussão continua ao longo dos dois minutos de vídeo. Em determinado momento, a moradora aparece tentando entrar no elevador. O faxineiro tenta ir junto, mas ela não permite. Ele questiona o motivo de não poder entrar, e a mulher diz que é proprietária. “E eu sou faxineiro, qual o problema? A senhora não pode dividir o elevador?”, questiona. “Eu posso. Mas com você, não”, responde com raiva.

Ameaça e socos

O registro continua com o faxineiro reclamando das agressões e tentando saber o número do apartamento do casal, enquanto a mulher resolve ir até o apartamento pelas escadas. Irritada, ela afirma a Bispo que ele ‘não conhece” o marido dela. Logo depois, o trabalhador pergunta se ela está querendo ameaçá-lo.

O momento mais tenso do vídeo vem em seguida, quando o homem reaparece e corre até o faxineiro, tropeçando em um cooler que a esposa levava. No entanto, a queda não parou o morador, que levantou, foi até o faxineiro e começou a dar socos no corpo e na cabeça dele.

O vídeo termina com Púbio Bispo gritando por socorro nos corredores do edifício. O faxineiro trabalha no condomínio há pouco mais de três meses, desde que se mudou da cidade natal, Salvador, para o litoral paulista.

Assustado com o ocorrido, Bispo procurou o site de notícias de Salvador Alô Juca para veicular o vídeo na internet e contar sua versão, e o caso começou a repercutir nas redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o homem, de 25 anos, relatou que foi agredido na manhã do domingo, 3, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Guilhermina.

“A vítima alega ter sido agredida por um morador do condomínio onde trabalha, além de ter sofrido injúria da esposa do autor. O homem se comprometeu a checar com a administração a identificação dos autores. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da Praia Grande”, informou a SSP.

Confira registro:

Fonte: Terra