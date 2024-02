Bandeira tarifária continua verde em março, sem adicional nas contas de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu, nesta sexta-feira (23), que será verde a bandeira tarifária para o mês de março. Assim, os consumidores não terão cobrança adicional nas faturas de energia elétrica.

As condições de geração de energia continuam favoráveis, como ocorre desde abril de 2022, há quase dois anos. A bandeira verde é válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), malha de linhas de transmissão que leva energia elétrica das usinas aos consumidores.

Criado em 2015, o mecanismo das bandeiras tarifárias tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia.

Existem os seguintes tipos de bandeiras tarifárias: verde, amarela ou vermelha com dois patamares. Quer saber mais informações sobre bandeiras tarifárias? Assista o vídeo explicativo no nosso canal no youtube para compreender como são definidas as bandeiras tarifárias e não esqueça de se inscrever no nosso canal.