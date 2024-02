Na noite desta sexta-feira, 23, as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual fizeram a retirada das 7 famílias indígenas (média de 25 pessoas) que residem no bairro Base, localizado às margens do Rio Acre.

A ação faz parte do plano de contingência do governo do Acre, para auxiliar e evitar maiores danos em decorrência das enchentes.

O governo já tem um abrigo no Benfica montado para receber as famílias que necessitarem ser retiradas em decorrência das cheias .