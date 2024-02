Piso da enfermagem: “possibilidade” de cair na conta dos servidores ainda neste sábado (17)

Doctor checking female patient blood pressure in the hospital

Segundo nota emitida pelo Governo do Acre, o piso da enfermagem pode cair na conta desses profissonais ainda neste sábado, 17 de fevereiro, mas está programado mesmo para segunda-feira, 19/2.

Leia:

NOTA

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), vem a público anunciar que o pagamento referente ao piso de enfermagem está programado para a próxima segunda-feira, 19, com a possibilidade de ser creditado ainda no sábado, 17.

Esta medida reforça o compromisso do governo do Estado do Acre, em parceria com o governo federal, para a valorização e o reconhecimento de seus profissionais de saúde, especialmente aqueles que desempenham um papel crucial no cuidado e bem-estar da população.