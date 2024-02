Preço da picanha cai nos açougues, mas sobe 8,56% em supermercados do Acre

A pesquisa realizada pelo programa PET Economia, da Universidade Federal do Acre, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, coletou dados de 55 estabelecimentos, incluindo açougues e mercados, com o objetivo de analisar a variação dos preços de diversos tipos de carne.

“Analisando os dados, podemos observar que houve algumas mudanças significativas nos preços das carnes. Nota-se uma queda nos valores da picanha, filé, coxão mole, coxão duro, fraldinha, fígado, pá com osso, pá sem osso, alcatra, patinho, agulha e músculo entre janeiro e fevereiro, tanto nos açougues como nos supermercados”, diz a coordenação da pesquisa.

No caso da picanha, por exemplo, ocorreu uma diminuição de -6,33% no preço do açougue e um aumento de 8,56% no supermercado. Já para o filé, houve uma redução de -6,27% nos açougues e um aumento de 11,92% no supermercado.

“No geral, percebemos que os preços das carnes tendem a sofrer variações ao longo do tempo. Essas alterações podem ser influenciadas pela oferta e demanda, custos de produção, condições climáticas e outros fatores econômicos”, analisa o programa.