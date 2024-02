Valor para se construir no Acre sobe mais que a média brasileira e chega a R$ 1.888,46

Em janeiro deste ano, chegou a R$ 1.888,46 o custo por metro quadrado para se construir no Acre. Esse valor só perde para o do Rio de Janeiro (R$ 1.893,15) e de Santa Catarina (R$ 1.985,70).

Trata-se do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado nesta segunda semana de fevereiro pelo IBGE, o qual, ao nível nacional, apresentou variação de 0,19% em janeiro — uma queda de 0,07 ponto percentual (p.p.) em relação a dezembro de 2023 (0,26%. Essa variação é menor que a do Acre (0,68%) no mesmo período.

Ou seja: além do custo entre os mais altos do País, os valores para se construir no Acre sobem mais que a média brasileira.